ONE PIECE, prime anticipazioni sul capitolo 1100: rivelazioni importanti sulla storia

Il flashback sul passato di Kuma e Bonney, sembra essere ormai molto vicino alla conclusione. Da quanto visto nel capitolo 1098, e dagli spoiler sul 1099, la storia di Orso Bartholomew e della bambina, costellata di grandi rivelazioni, si concluderà nel prossimo appuntamento col manga stando alle ultime indiscrezioni. Occhio quindi agli spoiler.

Prima di trasportare i lettori nel passato, Eiichiro Oda ha deciso di rivelare e approfondire in parte i poteri di uno dei cinque Astri di Saggezza, tra le figure amministrative più rilevanti del Nuovo Mondo e che devono rispondere delle loro azioni solo al misterioso Im, che siede sul trono vuoto di Marijoa. Jaygarcia Saturn è arrivato sull’isola di Egghead, dove sta cercando di avvicinarsi al geniale Vegapunk, si trova contro moltissimi fuorilegge, e decide con calma su chi rivolgere le proprie attenzioni.

Per questo minaccia di far uccidere Bonney ai soldati pronti a spararle, mentre quest’ultima lo accusa di aver fatto morire suo padre, Orso. Da qui parte il lungo flashback dedicato alle vere origini di Kuma, uno dei pochissimi superstiti della razza dei bucanieri, e della sua relazione con Ginny, madre di Bonney, e di come sia riuscito a salvare la bambina da una malattia all’apparenza incurabile.

È stato proprio grazie ad una cura sperimentale elaborata da Vegapunk che Bonney è riuscita a sopravvivere, per quanto questa sia costata la vita a Kuma, tramutato in un cyborg dal quale poi sarebbero stati creati i Pacifista della Marina. Stando alla preview del capitolo 1100, condivisa da @pewpiece nel post riportato in calce, il flashback si chiuderà, riportando la narrazione nel presente, dove Bonney rischia di essere uccisa.

Per finire, ecco i 5 peggiori filler di ONE PIECE, e ricordiamo che il 26 novembre 2023 si concluderà l’arco di Wano nell’anime. Voi cosa vi aspettate dal capitolo 1100? Aspettiamo le vostre opinioni sul destino di Bonney nei commenti.