ONE PIECE: prime anticipazioni del capitolo 946 del manga

La storia di ONE PIECE è entrata nel vivo dell'arco di Wanokuni con gli ultimi capitoli che hanno mostrato l'attesissima lotta tra Big Mom e Queen. L'imperatrice, alla ricerca dello shiruko, è arrivata alla prigione incontrando il braccio destro di Kaido che l'ha provocata, facendo iniziare uno scontro. Attenzione spoiler dal prossimo paragrafo.

Il capitolo 946 di ONE PIECE riprende lì dove si era concluso il precedente, mostrandoci gli esiti dello scontro tra O-Lin e Queen. La copertina del capitolo è dedicata a Kin'emon e O-Tsuru durante un appuntamento con un tanuki e una volpe. Il capitolo è dedicato proprio ai due personaggi che hanno intrapreso uno scontro nelle ultime pagine della puntata di due settimane fa ed è intitolato "Queen VS O-Lin".

La prima metà del capitolo è dedicata a loro due. Mentre Big Mom continua a pestare Queen quasi senza scampo, Kid e Killer vengono aiutati ed estratti dalla tortura dell'acqua. L'imperatrice prende Queen per la testa e il corpo, facendolo roteare per poi sbatterlo a terra e causando la fine della trasformazione in dinosauro. Dopo aver sconfitto il soldato di Kaido, Big Mom si getta verso la sacca degli shiruko, scoprendo però che è vuota e ciò causa un nuovo tantrum dove l'imperatrice inizia a distruggere tutto a destra e a manca.

Al centro dell'arena, Rufy riesce a liberarsi dalle catene e aiuta anche Hyogoro, che però rifiuta di fuggire. Big Mom sta puntando proprio il vecchietto e Rufy decide di frapporsi nel mezzo usando l'Haki dell'Armatura. Una delle immagini che potete vedere negli spoiler ritrae proprio il momento in cui Big Mom cerca di colpire Hyogoro. Intanto, Raizou e Caribou stanno facendo evadere i prigionieri. Il prossimo capitolo di ONE PIECE arriverà domenica 23 giugno alle 22:00 ufficialmente in inglese sulla piattaforma legale MangaPlus.