ONE PIECE: prime anticipazioni sul capitolo 932 del manga!

Sembra che l'arco di Wanokuni in ONE PIECE si stia avviando verso i primi scontri con Orochi e gli altri leader del paese dei samurai. Dopo aver visto Sanji affrontare Page One, il sottoposto di Kaido, arrivano un nuovo scontro e tante informazioni dai primi spoiler del capitolo 932. Attenzione agli spoiler dopo il salto.

Il capitolo 932 di ONE PIECE vede Caesar Clown in copertina, mentre scrive un avviso di ricerca membri per creare una nuova arma letale. Si torna poi alle avventure in Wanokuni, dove Sanji sta ancora affrontando Page One lo spinosauro. Il cuoco della ciurma di Cappello di Paglia ha ancora la divisa Stealth Black e conclude lo scontro con un possente calcio, per poi svanire. Page One viene raggiunto da X-Drake, a cui menziona l'uomo ombra.

Viene mostrato anche Queen, un altro dei sottoposti più forti di Kaido, e nella nuova presentazione viene menzionato il suo frutto, ovvero il Pig Pig di tipo ancestrale, con una trasformazione simile a un entelodonte. Intanto, Kid e Rufy evadono di prigione.

Nel castello, Robin viene accerchiata dagli Oniwabanshu, il gruppo di ninja che sorvegliano il castello. La ragazza ferma di essere un demone venuto per controllare il flusso di denaro nella capitale. Fukurojuku attacca Robin, che però scompare, rivelandosi una falsa Robin creata tramite il suo frutto del diavolo. La vera donna sta scappando dal castello e chiama Nami, Brook e Shinobu per avvisarli della presenza di almeno 11 ninja nel castello.

Durante il banchetto nel castello, Orochi, in presenza di Komurasaki e Kyoshiro, afferma che sono arrivati al ventesimo anno dalla morte di Oden, quindi a breve arriverà la vendetta annunciata da Toki. I sottoposti di Orochi sembrano essere insofferenti per queste affermazioni e uno di loro, stanco di sentir ripetere sempre la stessa cosa, risponde "di nuovo?". Orochi quindi si lancia in una spiegazione sulla forza e astuzia di Kinemon, collegando tutti gli ultimi avvenimenti, dal problema con lo yokozuna a Kuri passando per il venditore di soba problematico, proprio al samurai una volta al servizio di Oden. Afferma poi che il figlio di quest'ultimo è ancora vivo e sta provando a riformare il clan Kozuki per sconfiggere Kaido.

Tutti sono tentati dal ridere, perché credono che il re sia impazzito, ma nessuno lo fa. Una risata si solleva invece da Otoko, che fa imbestialire Orochi. L'uomo estrae la sua spada, ma la oiran Komurasaki si alza e lo schiaffeggia, facendo infuriare ancora di più lo shogun, che si trasforma in un serpente a più teste. Intanto, Robin viene catturata dall'Oniwabanshu. Nel caos che si genera, Kyoshiro inizia ad estrarre la spada.

Il prossimo capitolo di ONE PIECE sarà pubblicato regolarmente su Weekly Shonen Jump numero 12, in uscita il 18 febbraio.