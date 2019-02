ONE PIECE: prime immagini e spoiler per il capitolo 933

L'atto secondo di Wa no Kuni, l'arco attualmente in corso in ONE PIECE, sta andando avanti velocemente. Gli ultimi capitoli hanno mostrato nuovi personaggi e tante rivelazioni, e ora il caos in cui è sprofondata la corte di Orochi sta accelerando ancora di più tanti eventi. Attenzione agli spoiler sul capitolo 933 dopo il salto.

Il capitolo 933 di ONE PIECE si intitola "La pietà di un samurai", e vede come frontespizio Ener che gonfia delle bolle di sapone in compagnia di due rospi. Il capitolo continua da pagina due con gli eventi nella corte dello shogun Orochi, trasformatosi nel famoso serpente a più teste. Lo shogun si sta confrontando con Komurasaki, con la cortigiana che ha impedito al suo signore di inseguire e punire con la morte O-Toko.

Mentre le persone iniziano a fuggire, Orochi scatena la sua furia bloccando i fuggitivi con le sue teste, in alcuni casi anche divorandoli. Una delle teste prende di mira Komurasaki, che viene quindi bloccata dalle fauci dello shogun. Intanto arriva anche il gruppo di ninja, gli Oniwabanshu, che inseguiva Nico Robin, insieme a Brook che grazie alla sua forma spirituale spaventa tre avversari e ferma il loro attacco.

Shinobu e Nami si trovano sul tetto ad osservare la situazione, quando dietro di loro appare uno dei ninja, Hanzou. Quest'ultimo riconosce Shinobu, e la descrive come una donna che da giovane aveva una bellezza capace di rivaleggiare con quella di Nami, mentre ora è vecchia e decrepita. Shinobu di tutta risposta fa marcire il tetto, e i tre cadono proprio sulla testa di Orochi che stava trattenendo Komurasaki.

La donna fa per rialzarsi, ma Kyoshiro si para dinanzi a lei. Kyoshiro le domanda se è pronta e, di tutta risposta, la cortigiana chiude gli occhi e dice di sì. Il fendente del samurai colpisce il petto di Komurasaki, lacerandolo, e lascia tutti a bocca aperta. La scusa che Kyoshiro usa con Orochi è che Komurasaki stava tenendo nascosto uno degli emblemi che inneggiavano alla rivoluzione disegnati da Kinemon. Vedendo la cortigiana morta a terra, Orochi continua a scatenare la sua rabbia e si dirige verso Robin. Ma Nami blocca tutto evocando Zeus, che utilizza un tuono che illumina tutto il castello.

Intanto, ad Okobore Town, Tsuru offre a Big Mom del cibo. L'imperatrice sembra essere regredita allo stesso stato mentale che aveva da bambina. Mancano nove giorni alla battaglia finale con Kaido su Onigashima. Il capitolo 934 di ONE PIECE sarà regolarmente pubblicato settimana prossima su Weekly Shonen Jump.