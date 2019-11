ONE PIECE primeggia ancora: sono suoi i volumi più venduti del 2019

Demon Slayer ha battuto ONE PIECE. È un dato di fatto dopo la pubblicazione delle classifiche Oricon, le quali tracciano le vendite delle serie in Giappone. Il 2019, specie negli ultimi mesi, ha visto l'esplosione del manga di Gotouge che ha spiazzato il sempre vincitore ONE PIECE. Ma quest'ultimo dimostra che è stato solo un caso fortunato.

Può anche aver perso il titolo di manga più venduto dell'anno per il 2019, dopo ben 13 anni di dominio incontrastato, ma la verità è che sul singolo volume, ONE PIECE batte e doppia chiunque. Oltre la classifica complessiva sulle serie, Oricon ha pubblicato anche la classifica di vendita dei singoli volumi, con quest'ultima che rivela che ONE PIECE è ancora inarrivabile.

ONE PIECE v91: 2.388.243 copie; ONE PIECE v93: 2.200.000 copie; ONE PIECE v92: 2.112.734 copie; ONE PIECE v94: 1.880.146 copie; L'Attacco dei Giganti v27: 1.344.500 copie; L'Attacco dei Giganti v28: 1.172.448 copie; L'Attacco dei Giganti v29: 955.124 copie; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba v17: 926.446 copie; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba v16: 877.366 copie; Kingdom v53: 863.994 copie.

Come si può vedere dalla classifica dei primi dieci volumi, ONE PIECE conquista le prime quattro posizioni e distanzia di tante copie L'Attacco dei Giganti. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arriva ottavo e nono, ma nel prossimo anno potrebbe essere ancora più in alto. Chiude questa breve classifica Kingdom col volume 53, col seinen più venduto attualmente che tornerà con un nuovo anime il prossimo anno.

My Hero Academia vede il volume più venduto essere il 21, con 831.797 copie e al tredicesimo posto, mentre The Promised Neverland v.12 è sedicesimo con 801.584 copie. La classifica vede tanti altri titoli Shueisha come One-Punch Man e Haikyu!!, sempre popolarissimi in Giappone e che lasciano poco spazio alle altre case editrici.

Tra queste spicca la Kodansha che, oltre L'Attacco dei Giganti, può vantare di The Quintessential Quintuplets, col volume 8 in posizione 44 con 596.125 copie. In classifica anche Detective Conan di casa Shogakukan, con il volume 96 che ha venduto 637.717 copie piazzandosi al 39° posto. Alla fonte trovate le prime 50 posizioni pubblicate dall'azienda Oricon.