ONE PIECE: i primi 12 volumi gratis in digitale per l'uscita della serie live-action

L’attesa per uno dei progetti live-action più discussi è finita. Su Netflix è già disponibile l’intera prima stagione di ONE PIECE, e per celebrare il suo debutto la casa editrice Shueisha, ha lanciato un sito molto particolare, dove chi è stato catturato dall’universo di Eiichiro Oda può avvicinarsi gratuitamente al manga.

Read Me! ONE PIECE è un sito che ha coinvolto non solo la grande Shueisha ma anche numerose case editrici che si occupano di stampare e distribuire il manga nei propri paesi. Come potete vedere voi stessi, seguendo il link riportato nel post che trovate in fondo alla pagina, verrete indirizzati verso una pagina che impiegherà poco tempo a registrare la vostra posizione e quindi farvi accedere direttamente ai primi 12 volumi di ONE PIECE in lingua italiana, presi direttamente dal catalogo ufficiale di Star Comics.

Si tratta di un’iniziativa straordinaria, per pubblicizzare il più possibile la serie, e consentire anche a chi si è avvicinato all’epopea piratesca di Eiichiro Oda solo attraverso gli otto episodi della serie live-action, di leggere le avventure di Monkey D. Luffy e compagni seguendo la visione originale dell’autore. La serie, come spieghiamo nella nostra recensione del live-action di ONE PIECE, copre i primi 11 volumi del manga, e quindi una grossa fetta della storia, dai primi incontri con i futuri compagni fino al grande scontro con Arlong, andando quindi a trattare tutta la saga dell’East Blue, e quindi consentire di leggere gratuitamente fino al dodicesimo volume è una mossa per spingere gli spettatori a intraprendere un viaggio lungo altri 90 volumi, in attesa della seconda stagione.

Cosa ne pensate di questa trovata da parte di Shueisha? Rileggerete i primi 12 volumi tramite il nuovo sito? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ecco perché la saga di Skypiea è importante nel viaggio dei Mugiwara, e vi lasciamo all’arrivo di Kizaru sull’isola del futuro.