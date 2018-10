ONE PIECE: primi dettagli sul romanzo dedicato a Trafalgar Law

Da tempo sapevamo dell'arrivo di un romanzo spin-off ispirato a ONE PIECE, che ha per protagonista Trafalgar Law. Ora, in Rete, sono spuntate le prime traduzioni della novel, che ci permettono di carpire qualche dettaglio sulle vicende prequel dedicate al possessore del Frutto Ope Ope.

L'episodio 1 del romanzo, incluso nel nuovo ONE PIECE Magazine, si intitola "L'incontro con l'abilità del Frutto Ope OPe e con i compagni". La storia prende corpo circa 13 anni prima gli eventi attuali del manga di Eiichiro Oda, con un tredicenne Trafalgar Law che ha appena perso il suo protettore, Donquijotte Rosinante, altrimenti detto Corazon.

La trama si apre in un'isola innevata, in un luogo in cui il protagonista era solito incontrarsi con il suo affezionato Cora-san, nei pressi di una cittadina chiamata Pleasure Town. Law è ferito e un dolore lancinante gli pervade varie parti del corpo - sono probabilmente i segni del Frutto che Corazon lo ha costretto a mangiare.

Dopo varie peripezie, passate sotto la protezione di un individuo di nome Wolf, sembra che il futuro capitano dei Pirati Heart incontrerà un orso bianco che veniva maltrattato da due ragazzi: l'animale, come i fan ben sapranno, non è altri che Bepo, inseparabile compagno di Law nel presente. Quei due bulli, di nome Sachi e Penguin, un mese dopo, verranno salvati proprio dai due nuovi amici dopo essere stati coinvolti in una grave esplosione.

In seguito, Trafalgar Law e Bepo convincono Wolf ad adottare Sachi e Penguin, permettendo che i due giovani rimangano a vivere con loro. Cosa ve ne pare delle prime vicende dello spin-off di ONE PIECE?