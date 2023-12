ONE PIECE, primi spoiler sul capitolo 1101: una sorprendente via di fuga

A differenza di quanto sperato dalla maggior parte dei lettori, il capitolo 1100 di ONE PIECE non ha posto la parola fine sull’interessante flashback dedicato a Kuma. A confermarlo sono i primi spoiler emersi in rete dedicati al prossimo appuntamento. Attenzione, quindi, alle informazioni che seguono se non siete in pari con la serie.

Stando, infatti, a quanto rivelato dalla pagina @OP_SPOILERS2023, che si è già dimostrata più che affidabile in passato, il capitolo 1101 proseguirà il viaggio intrapreso da Kuma in giro per le acque del mare orientale in qualità di membro della Flotta dei Sette. Riprendendo da dove ha lasciato la narrazione, Eiichiro Oda non solo ci riporterà nel mare orientale e nel villaggio di Foosha, dove Kuma vedrà per la prima volta il figlio dello storico amico Monkey D. Dragon, ma ci farà assistere alla fuga di Bonney dalle grinfie del Governo Mondiale.

Di seguito riportiamo gli spoiler relativi al capitolo 1101 di ONE PIECE:

Vedendo Luffy nel villaggio di Foosha e pensando alle continue e misteriose sparizioni di Dragon mentre l’armata rivoluzionaria si trovata nel regno di Goa, Kuma capisce di aver di fronte il figlio dell’amico, e lo osserva mentre si allena per padroneggiare le abilità del frutto Gom Gom

La vecchia Conney viene a sapere della vera identità di Alpha, agente del CP8 del Governo, e pianifica una fuga per la piccola Bonney

Bonney utilizza la tecnica del Futuro Distorto immaginando di essere lei stessa Nika, il dio del Sole, e di riuscire a sconfiggere Alpha

Una serie di informazioni, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo punto, piuttosto rilevanti, dato che va considerato anche il rapporto dei bucanieri con Nika, e, ovviamente, anche il recente risveglio del vero potenziale del frutto del diavolo di Luffy, col quale il protagonista si trasforma proprio nel dio del sole venerato dalla razza di Kuma.

Ricordiamo, infine, che la prossima settimana il manga di ONE PIECE sarà in pausa, e che il capitolo 1102 arriverà su MangaPlus domenica 17 dicembre 2023 alle ore 16. Fateci sapere voi cosa vi aspettate dal prossimo capitolo di ONE PIECE lasciando un commento qui sotto.