ONE PIECE: ecco i primi spoiler del capitolo 950 del manga!

La storia di ONE PIECE sta convergendo verso una ricerca di alleati da parte della fazione Kozuki. Mentre Kin'emon e gli altri cercano di convincere Shutenmaru, Rufy ha appena liberato Hyogoro e Kawamatsu e sta tentando di convincere i prigionieri detenuti nella prigione di Udon a combattere per il loro clan di origine.

Gli spoiler del capitolo 950 di ONE PIECE ci anticipano nuovi scenari, distogliendo dopo molte settimane l'attenzione dalla prigione di Udon. Sul finale del capitolo 949, abbiamo visto Rufy chiedere ai prigionieri samurai di occuparsi del carceriere rimanente.

Sulla copertina di ONE PIECE 950 vediamo Chiffon che desidera di rivedere sua sorella Lola, mentre il titolo del capitolo è "Cosa rimane del sogno dei soldati". In prigione, Rufy invita Kid a unirsi a lui, ma il pirata rosso è stanco di far parte di alleanze e rifiuta, prendendo Killer con sé e dicendo che andrà a cercare i suoi compagni di ciurma.

Dopo aver scoperto che Rufy è un pirata, i samurai che si erano convinti ricominciano nuovamente a esitare, e diventano sempre più scettici sul fatto che i Nove Foderi Rossi siano realmente tornati dal passato. Ma arriva in prigione Momonosuke che, una volta visto dai prigionieri, fa sparire ogni singolo dubbio.

Lo scenario poi cambia e si trasporta a Kuri, dove Shutenmaru rivela a Kin'emon che non si aspettava che tornasse davvero insieme agli altri. Proprio per questo, anni prima, Shutenmaru aveva guidato una spedizione ad Onigashima per sconfiggere Kaido, ma l'attacco fu tragico e portò a molte vite perse. Decidono comunque che attaccheranno Onigashima tra 8 giorni con chiunque sia pronto.

Nella foresta, Zoro è riuscito a sconfiggere una squadra ninja. Decide di recuperare la Shusui prima che inizi lo scontro finale e chiede a Hiyori, che è con lui, di guidarlo verso il Ponte dei Banditi a Ringo. Zoro fa intuire che vuole vendicare Tonoyasu uccidendo Orochi per mano sua, ma Hiyori lo ferma dicendo che sarà lei ad assassinare l'attuale shogun.

Il capitolo si conclude con un'ultima pagina che sposta nuovamente l'attenzione verso la capitale dei fiori. X-Drake e Hawkins parlano tra loro sul destino di Trafalgar Law, ammanettato e sconfitto dinanzi a loro. Prima di ucciderlo però lo tortureranno per avere informazioni sul piano di cappello di paglia ma, in tutta risposta, Law sorride beffardo.

ONE PIECE tornerà la prossima settimana nel numero 36-37 di Weekly Shonen Jump con due pagine a colori.