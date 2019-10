ONE PIECE: ecco i primi spoiler del capitolo 958 del manga

Gli scorsi due capitoli di ONE PIECE hanno frastornato i lettori appassionati con tante informazioni, le quali hanno dato modo di ideare tante teorie, tra cui una su Barbanera. Cosa ha preparato Oda per la storia di questa settimana?

Il capitolo 958 di ONE PIECE si intitola "Il porto promesso" e inizia con un flashback di una piccola scena sulla nave del Re dei Pirati Gol D. Roger. Prima che iniziasse la Grande Era dei Pirati, i ragazzi diedero una festa dove era presente anche Oden. Quest'ultimo decise che Wanokuni non sarebbe stato più un paese chiuso nel giro di 20 anni grazie anche ai suoi ottimi subordinati.

Crocus sgrida Roger perché sta bevendo troppo. In tutta risposta, il medico riceve una sgridata. Buggy, Rayleigh e Shanks chiedono a Oden se possono aiutarlo in qualche modo, con il futuro shogun che risponde che c'è una cosa che solo lui può fare in quanto membro del clan Kozuki. Infatti sembra essere un segreto il come mai Wanokuni è così separata dal mondo.

Sono passati 25 anni da quel momento e si torna su Wanokuni con l'inizio del terzo atto. Momonosuke e i suoi alleati sono a Udon, ma non si trovano né i 4000 soldati né le navi. Ci sono segnali di un attacco. Il ragazzino non riesce neanche a mettersi in contatto con Rufy e Hyogoro e sembra che la notte precedente ci sia stato un incidente.

Nell'ultima pagina, Momotaro raggiunge Inuarashi sulla costa, mentre su Onigashima l'attuale shogun Orochi se la ride gioiosamente. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.