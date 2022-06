ONE PIECE, primi spoiler special di Oda: dove si trova l'ultimo Poneglyph?

Come era stato rivelato già da qualche settimana, Eiichiro Oda è andato negli Stati Uniti per supervisionare la serie live action di Netflix della sua creatura, e in aggiunta ne sta approfittando per immaginare al meglio la fase finale del manga. Per questo ONE PIECE sarà in pausa per un mese, un tempo molto lungo per gli appassionati.

Ci vorrà tempo prima che venga pubblicato ONE PIECE 1054 su Weekly Shonen Jump, ma la stessa rivista ha deciso di non lasciare a bocca asciutta i lettori del manga, programmando quattro settimane uniche. È nato infatti il progetto ONE PIECE: Road to Laugh Tale, che rivela, in alcune pagine speciali, alcune storie e riassunti e rivelando anche dei bozzetti unici preparati da Eiichiro Oda, con concept di storia inutilizzati e altri dettagli.

Un utente ha raccolto le pagine dove si intravedono varie bozze. Si parte da un riepilogo del viaggio di Roger verso l'isola misteriosa, e si fa anche un ripasso sui pirati Rocks. Ci sono poi i design di Rufy e dei Mugiwara, ma anche di Oden e di Momonosuke adulto, oltre che ad alcuni daimyo del passato. Quali sono le informazioni importanti di questi spoiler di ONE PIECE? Innanzitutto, viene menzionata la lista dei luoghi in cui è possibile ci sia l'ultimo Poneglyph: Elbaf, Vira e Hachinosu.

In secundis, si fa un elenco delle isole presenti nel Nuovo Mondo:

Risky Red Island

Raijin Island

Mystoria Island

Ballon Terminal

Yukiryu Island

Karai Bari Island

Applenine Island

Non sono naturalmente tutte, ma queste sono state menzionate in passato. Sicuramente gli spoiler di ONE PIECE Road to Laugh Tale riveleranno qualche altro dettaglio in futuro.