ONE PIECE: primissimi dettagli dal capitolo 952 del manga

La pausa di Weekly Shonen Jump di agosto ha obbligato i lettori ad attendere una settimana in più per il capitolo 952 di ONE PIECE. Stavolta, infatti, è stata l'intera rivista con tutti i suoi manga a fermarsi con un'uscita e non il mangaka Eiichiro Oda, che tornerà però a riposarsi sicuramente tra qualche altro numero.

Come ogni giovedì in il manga di Oda è presente, arrivano i primi spoiler di ONE PIECE capitolo 952, quindi se volete evitare anticipazioni sgradite evitate di proseguire con la lettura dell'articolo dal prossimo paragrafo.

Eravamo rimasti allo scontro tra Kaido e Big Mom sul finire del capitolo 951, un cliffhanger sicuramente dolente in cui lasciare i lettori per due settimane. Come miniavventura di copertina rivediamo la storia di Capone Bege e la sua ciurma più sua moglie Chiffon e il figlio Pez. La didascalia che accompagna questa terza fase della miniavventura è "I desideri di mia moglie sono i miei desideri", quindi probabilmente Capone e la sua ciurma si stanno dirigendo alla ricerca di Laura.

Passando al resto del capitolo, i fan potranno essere sicuramente contenti perché sembra che Oda abbia deciso di mostrare fasi dello scontro tra i due imperatori e di non lasciarlo scorrere off-screen. Non sono stati ancora rivelati dettagli precisi, ma i due vengono visti ancora a combattere in alcune vignette. Infine, l'ultima informazione su ONE PIECE 952 finora trapelata è la menzione ad Acqua d'Autunno, ovvero Shusui, e a Ryuma "la spada di Dio". In calce è presente la fonte di questi tre dettagli del prossimo episodio.

ONE PIECE 952 sarà pubblicato in inglese a livello globale su MangaPlus da domenica sera, contemporaneamente all'uscita in Giappone della rivista Weekly Shonen Jump.