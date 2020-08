ONE PIECE 988: i primissimi spoiler accompagnano una pessima notizia per i fan

Weekly Shonen Jump si è preso alcune pause nel corso dell'ultimo mese, ma ora queste hanno avuto termine. D'ora in poi la rivista sarà pubblicata regolarmente fino a fine anno, salvo nuove complicazioni. Ciò vuol dire che ONE PIECE e gli altri manga continueranno a meno di pausa dei singoli autori.

Con l'arrivo dei primi spoiler di ONE PIECE 988, vediamo se le nostre previsioni sulla battaglia di Onigashima sono state corrette. Innanzitutto non c'è una pagina a colori, pertanto tornano le mini avventure con la storia di Capone Bege e la sua ciurma. Nella prima pagina vediamo il prosieguo della storia della ciurma insieme al titolo del capitolo "Ho atteso tanto". Non è dato ancora sapere a chi si riferisce questa attesa, dato che tanti personaggi potrebbero menzionarla.

Il capitolo parte poi con una buona attenzione sui mink, su Kaido e su Jack che arriva al fianco dell'imperatore. Alcuni spoiler non ancora confermati da un'altra fonte menzionano anche la trasformazione in Sulong e uno dei mink affronta Jack, che viene accusato di aver distrutto la millenaria Zou.

Nella piazza invece c'è attenzione per il nuovo incontro tra Brook e Big Mom, mentre Sanji VS King sembra essere realtà. Infine l'annuncio nell'ultima pagina comunica ai fan che ONE PIECE tornerà in pausa per una settimana, pertanto il capitolo 989 non arriverà prima di altre due settimane.