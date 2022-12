ONE PIECE: La principessa Boa Hancock in questa figure di Super Bomb Studio

ONE PIECE non è più solo un capolavoro della cultura nipponica ma è diventato un vero e proprio brand grazie alla moltitudine di collaborazioni tra il franchise e numerosi marchi internazionali. Ovviamente, all'interno della sfera del merchandising non mancano anche splendidi modellini in scala.

Tra i personaggi femminili più potenti e carismatici dell'opera spicca Boa Hancock, una vera e propria beniamina del pubblico che tanto si è fatta conoscere ed apprezzare grazie al suo carattere ed autorità. L'affetto che la lega alla community è tale che un utente ha persino raccolto in un'immagine tutte le volte che l'Imperatrice di Amazon Lily appare nel manga.

A tal proposito, recentemente Super Bomb Studio ha lavorato ad un modellino in scala di ONE PIECE dedicato proprio alla piratessa, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia in due differenti varianti: in scala 1/4 e 1/8, proposti rispettivamente in edizione limitata con 88 e 288 copie. Il costo, invece, si attesta attorno ai 300 euro per il modellino più alto e a 140 per quello più basso, mentre la consegna dovrebbe avverarsi tra la fine dell'anno e i primi mesi del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta di Boa Hancock, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.