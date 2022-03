ONE PIECE: la principessa Shirahoshi incantevole in un cosplay acquatico

La ciurma di cappello di paglia ha incrociato tante principesse in ONE PIECE che sono diventate poi importanti per la vittoria sulle varie isole. Qualcuna è entrato in ciurma, come accadde con Bibi, altre invece sono stati elementi chiave ma secondari come Rebecca. E poi c'è la principessa Shirahoshi, che nasconde il potere di un'Arma Ancestrale.

Così come le altre due principesse, Shirahoshi ha stretto una grande amicizia con la ciurma di protagonisti di ONE PIECE e con il capitano in particolare, grazie al quale hanno potuto liberare le proprie isole da varie minacce. La principessa sirena si è rivelata però essere anche una delle tre Armi Ancestrali e per questo tornerà sicuramente nella serie dopo la brevissima parentesi del Levely di Mary Geoise.

In attesa che Eiichiro Oda decida di trasportarla nuovamente nelle pagine del manga, ci pensa Omi a riprodurla. Il cosplay di Shirahoshi da ONE PIECE realizzato da lei e disponibile nella galleria in basso mostra la principessa sirena prima di profilo sul bordo di una piscina e poi in acqua, gettandola nel suo contesto acquatico.

La stessa Omi ha realizzato di recente un cosplay di Rebecca gladiatrice, ma non mancano gli omaggi anche alla principessa Bibi con il cosplay di Anastasia.