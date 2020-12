ONE PIECE: la principessa sirena Shirahoshi vi conquisterà in questo cosplay

Le sirene sono riconosciute come creature mitologiche nel nostro mondo, ma in quello di ONE PIECE sono invece creature reali e riconosciute per la loro bellezza. Non a caso, uno dei sogni di Sanji era mettere piede su quest'isola sotto il livello del mare, conosciuta come Isola degli Uomini Pesce.

Giunta qui, la ciurma di Rufy ha avuto il primo grande scontro dopo i due anni di timeskip. I Mugiwara si ritrovarono coinvolti in una lotta per il trono di Nettuno, con l'alleanza tra Hody Jones e Vander Decken che rischiava di compromettere l'intera isola ma anche svelare alcuni segreti del mondo di ONE PIECE.

Durante l'avventura sotto il mare, Rufy ha conosciuto il personaggio di Shirahoshi, la principessa sirena gigante e ultima figlia del re Nettuno. La ragazza purtroppo era stata confinata in una torre a causa del potere di Vander Decken, ma Rufy è riuscita a liberarla. In quanto giovane principessa, è inevitabilmente bella e con il classico fisico che tanto piace a Eiichiro Oda, se non fosse per la coda.

Pur non essendo uno dei personaggi più ripresi nel mondo dei cosplay, Yuna Kairi ha deciso di portarla al pubblico di Instagram. Il post che potete vedere in basso ci porta nel mondo sottomarino di ONE PIECE con il cosplay di Shirahoshi. Capelli rosa, cosa e un'ambientazione tranquilla e acquatica che la fanno calare ancora di più in un mondo sottomarino. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema ONE PIECE?

Purtroppo Shirahoshi ha conosciuto il mondo spietato che c'è sopra il mare nell'anime di ONE PIECE, ma durante il Levely ha trovato anche persone che la comprendono.