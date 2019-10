ONE PIECE: pro e contro secondo alcuni fan della versione speciale di Monopoly

Dopo 22 anni di pubblicazione, 960 capitoli, ben 908 episodi, e il raggiungimento dei 7 miliardi di yen al botteghino di ONE PIECE Stampede, l'opera di Oda ha sempre più successo. Naturalmente è stata prodotta anche un’incalcolabile quantità di prodotti e merchandise, tra cui anche una speciale versione del celebre gioco Monopoly.

Un fan della serie ha condiviso su Reddit un’immagine della scatola, ancora sigillata, del gioco da tavolo Monopoly, nella versione speciale di ONE PIECE, commentando semplicemente con le parole “Best, thing, ever”, con apposite virgole a sottolineare l’importanza dell’oggetto. Il post ha ottenuto più di un centinaio di commenti positivi, che lodano la buona realizzazione del prodotto, non mancando però di sottolineare alcune mancanze relative alla cura delle statuette dedicate ai personaggi. In fondo alla pagina potete trovare un'immagine riguardante tutto il contenuto della confezione.

Nonostante ci possano essere diverse opinioni, rimane il fatto che possedere un gioco da tavolo a tema ONE PIECE, con una base cartonata, contenente illustrazioni ben definite, piccole figure dei Mugiwara e addirittura i famosi Berry, la valuta usata nel mondo piratesco, possa essere un modo per alimentare la propria passione e anche allargare la propria collezione dedicata a una delle serie anime e manga più apprezzate di sempre.

Ricordiamo che attualmente, sia nel manga che nell'anime, i Mugiwara sono alle prese con le loro nuove conoscenze nel Paese di Wa, che si prospetta essere uno degli archi narrativi più longevi dell'intera serie.