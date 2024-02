ONE PIECE, il grande problema del Gear Fifth: come potrà essere risolto?

La battaglia sulla Cupola Teschio di Onigashima ha portato a un clamoroso colpo di scena. Quasi in punto di morte, Rufy ha risvegliato i poteri di un dio antico. Il Frutto del Diavolo Gom Gom nascondeva un segreto clamoroso, ma il Gear Fifth di ONE PIECE potrebbe non essere la trasformazione perfetta e imbattibile che sembrava al suo debutto.

Per character design, stile e 'illogicità', il Gear Fifth di ONE PIECE è una delle trasformazioni migliori nella storia degli shonen. Eppure, non è tutto oro quel che luccica. Il Gear Fifth di Rufy presenta un grave problema che al momento pare irrisolvibile.

Non ci dilungheremo sul significato e sui poteri di questa trasformazione – avete già letto la nostra spiegazione sul Gear 5th di ONE PIECE? -, ma ci soffermeremo su una debolezza che Egghead ha messo particolarmente in risalto. Gli attacchi all'arma bianca non sono l'unica debolezza del Gear 5th in ONE PIECE.

L'unico limite del Gear 5th dovrebbe essere l'immaginazione del suo utilizzatore, dunque quella bizzarra e smisurata di Rufy. Eppure, a conti fatti non è così. Il Gear 5th dà accesso a una potenza senza pari, ma solamente per un tempo piuttosto limitato. Quando Rufy si stanca – e questo accade abbastanza in fretta -, invecchia e ha bisogno di riposare per all'incirca 10 minuti, oltre che mangiare grandi quantità di cibo per velocizzare il processo. Ciò, in una battaglia con un pezzo grosso come ad esempio è Kizaru, è un lusso che Rufy non può permettersi.

Essendo un potere relativamente nuovo, Rufy probabilmente deve ancora adattarsi alla perfezione al Gear 5th. Forse, con il passare del tempo, Cappello di Paglia riuscirà a gestire meglio la sua stamina e a utilizzare il Gear 5th per un lasso di tempo maggiore. Per adesso, comunque, sappiamo che il Gear 5th non è invincibile e che ci sono almeno due modi per battere Rufy, quello di colpirlo con una lama e quello di farlo stancare.