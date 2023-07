ONE PIECE: il produttore dell'anime svela i problemi dell'arco di Wano!

Con l'episodio 1069 di One Piece e il teaser al Gear 5 ci troviamo ad un punto di svolta nell'arco di Wano. Il termine dello scontro tra Rufy e Kaido sembra sempre più vicino e ora che la saga è alle battute finali il produttore dell'anime, Tetsuji Akahori, ha rivelato quanto sia stato difficile per lui e il suo team realizzare questa parte della serie animata.

L'anime di One piece conta ad oggi più di mille episodi e quasi 200 sono occupati dall'arco narrativo sul Paese di Wano. Era l'episodio 890 quando Cappello di Paglia e la sua ciurma approdavano per la prima volta sui territori controllati da Kaido.

In un'intervista per Comicbook, il produttore ha svelato le difficoltà e i problemi affrontati durante la realizzazione della saga. "Ci sono state molte cose che non siamo riusciti a fare. One Piece pubblica 50 episodi all'anno, quindi non c'è stato tempo per prendersi delle pause o andare in vacanza. Ci sono poi così tante battaglie (a Wano)...per non parlare degli elementi che non siamo riusciti ad inserire per la mancanza di tempo" ha affermato Tetsuji Akahori.

Animazioni incredibili e artisticamente curatissimo, l'arco di Wano rappresenta senza dubbio uno dei punti più alti dell'anime. In pochi possono solo immaginare quanto i ragazzi di Toei si siano dati da fare in questi 4 anni per realizzare tutto questo attenendosi alle tempistiche.

E voi cosa ne pensate? Riuscireste mai a reggere ritmi di lavoro così forsennati? Fatecelo sapere. Nel frattempo non perdetevi le ultime rivelazioni riguardo l'episodio 1070 di One piece e l'arrivo del Gear 5.