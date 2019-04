ONE PIECE: il Davy Back Fight di Foxy va in scena nelle repliche di Italia 2

Proposte sulla rete televisiva Mediaset Italia 2, le repliche quotidiane di ONE PIECE ci mostreranno l'inizio della pazza "Fuga! Saga della fortezza navale e dei pirati di Foxy". Rufy e compagni saranno infatti sfidati al Davy Back Fight da Foxy.

Di seguito vi proponiamo le date precise ed un breve sunto, proposto dalla stessa Mediaset, degli episodi che saranno ritrasmessi durante la settimana.



Episodio 200 - Operazione salvataggio!

Data: lunedì 22 aprile, 20:21 - 20:49

lunedì 22 aprile, 20:21 - 20:49 Trama: "Il comandante Jonathan decide di lasciare che Rubber e Sanji trovino le prigioni dove sono rinchiusi Zoro e Usopp."

Episodio 201 - Lo scontro sul ponte

Data: lunedì 22 aprile, 20:49 - 21:16

Trama: "Rubber, Zoro, Sanji e Usopp cercano di raggiungere il Dock 88 per recuperare la Going Merry."

Episodio 202 - Una fuga improvvisata

Data: martedì 23 aprile, 20:23 - 20:50

Trama: "Mentre cercano di fuggire, Rubber, Sanji e Zoro vengono sorpresi da un'imboscata della marina militare. Cercano di combattere, ma i soldati sono davvero troppi."

Episodio 203 - Alla ricerca del tesoro

Data: martedì 23 aprile, 20:50 - 21:18

Trama: "Dopo aver scoperto che la marina ha rubato il loro tesoro, Nami decide di tornare indietro a recuperarlo."

Episodio 204 - Alla conquista dell'oro perduto

Data: mercoledì 24 aprile, 20:10 - 20:40

Trama: "Usopp prende in mano la situazione e forma due squadre: la prima dovrà recuperare il Waver nascosto dall'altra parte dell'isola, la seconda recupererà l'oro."

Episodio 205 - Caccia al tesoro perduto

Data: mercoledì 24 aprile, 20:40 - 21:10

Trama: "Sanji e Nami recuperano il Waver. Tornati alla Going Merry, Nami lascia Sanji e Chopper con precise istruzioni e corre in aiuto di Rubber."

Episodio 206 - Addio fortezza Navarone

Data: giovedì 25 aprile, 20:10 - 20:40

Trama: "Convinti ormai di essere liberi, Rubber e la sua ciurma si dirigono verso il cancello ma alle 21 in punto si verifica un enorme abbassamento della marea."

Episodio 207 - Sbarco a Long Ring Long Land

Data: giovedì 25 aprile, 20:40 - 21:10

Trama: "Fuggiti dalla fortezza Navarone, Rubber e la sua ciurma si godono un momento di pace sistemando poi la nave prima che la Piovra Mongolfiera si sgonfi."

Episodio 208 - I pirati di Foxy

Data: venerdì 26 aprile, 20:10 - 20:40

Trama: "Tonjit racconta a Rubber & Company che l'isola su cui si trovano ha la forma di un anello, e che l'alta marea la suddivide in 10 isole minori."

Episodio 209 - La prima sfida

Data: venerdì 26 aprile, 20:40 - 21:10

Trama: "Rubber ha accettato la sfida contro i pirati di Foxy. Verranno effettuati tre giochi e ogni membro dell'equipaggio potra' partecipare solo a due gare."

Episodio 210 - Le interferenze di Foxy

Data: sabato 27 aprile, 20:10 - 20:40

Trama: "La gara continua: i nostri pirati incontrano alcuni ostacoli naturali e vengono intralciati dalle mille interferenze di Foxy."

Episodio 211 - Sanji e Zoro alle prese con il secondo round

Data: sabato 27 aprile, 20:40 - 21:10

Trama: "Sanji e Zoro cominciano il secondo round del Davy Back Fight. I giocattoli della squadra di Foxy sono giganteschi rispetto a loro."

Episodio 212 - Sfida sul Groggy Ring

Data: domenica 28 aprile, 20:10 - 20:45

Trama: "La sfida sul Groggy Ring entra nel vivo e proprio quando Sanji e Zoro sembrano essere spacciati, ritrovano le forze per contrastare i tre mostri del Groggy."

Episodio 213 - Sfida sui pattini

Data: domenica 28 aprile, 20:45 - 21:10

Trama: "Comincia la terza sfida chiamata "Run Roller Race" dove il team di Rubber, i Diavoli dal cappello di paglia, sfidano quello di Foxy, i Diavoli di Foxy."



Inoltre, nel caso in cui una sera non vi fosse possibile seguire la serie, i medesimi episodi saranno ritrasmessi la giornata seguente, in orario pomeridiano (14:00 - 14:50).



Importanti novità giungono invece dagli ultimi avvenimenti del manga di Eiichiro Oda, ci stiamo ovviamente riferendo al nuovo insegnante di Rufy ed alla possibile anticipazione dell'ultimo potere acquisito da Cappello di Paglia.