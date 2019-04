ONE PIECE: l'incontro dell'ammiraglio Aokiji nelle repliche su Italia 2

Proposte sulla rete televisiva Mediaset Italia 2, le repliche quotidiane di ONE PIECE ci mostreranno la conclusione della pazza "Fuga! Saga della fortezza navale e dei pirati di Foxy". Rufy e compagni troveranno sul loro cammino l'ammiraglio Aokiji.

Di seguito vi proponiamo le date precise ed un breve sunto, proposto dalla stessa Mediaset, degli episodi che saranno ritrasmessi durante la settimana.

Episodio 214 - Il Round Roller alle battute finali

Data : lunedì 29 aprile, 20:23 - 20:51

: lunedì 29 aprile, 20:23 - 20:51 Trama: "Non sapendo curvare sui pattini, Rubber finisce fuori pista anche nella terza gara ma un'astuzia di Sanji mette fuori gioco Chikicheetah."

Episodio 215 - Due nuove sfide per Rubber e la sue ciurma

Data : lunedì 29 aprile, 20:51 - 21:19

: lunedì 29 aprile, 20:51 - 21:19 Trama: "Vittorioso, Rubber, riprende in squadra Chopper, ma si lascia convincere da Foxy a partecipare ad una nuova sfida a due round."

Episodio 216 - L'uno due tre stella dei pirati

Data : martedì 30 aprile, 20:10 - 20:40

: martedì 30 aprile, 20:10 - 20:40 Trama: "I pirati di Foxy hanno vinto il primo round della seconda sfida al Davy Back Fight e decidono di portare via alla ciurma di Rubber Nico Robin."

Episodio 217 - Combattimento finale tra i Capitani

Data : martedì 30 aprile, 20:40 - 21:10

: martedì 30 aprile, 20:40 - 21:10 Trama: "Rubber ha perso Chopper e Nico al Davy Back Fight e poiche' manca una sola manche al termine, anche se vincendo non potrebbe riconquistarli entrambi."

Episodio 218 - Rubber e i travestimenti di Foxy

Data : mercoledì 1 maggio, 20:10 - 20:40

: mercoledì 1 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Rubber sembra spacciato, ma e' di nuovo pronto a combattere."

Episodio 219 - Vittoria finale

Data : mercoledì 1 maggio, 20:40 - 21:10

: mercoledì 1 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Il combattimento e' alle battute finali. Rubber cerca di resistere in ogni modo ai furiosi attacchi di Foxy per salvare i suoi amici."

Episodio 220 - Perdita di memoria

Data : giovedì 2 maggio, 20:10 - 20:40

: giovedì 2 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Tornati in mare, uno strano personaggio soffia un corno magico che ruba la memoria a tutti i membri dell'equipaggio di Rubber."

Episodio 221 - L'incontro con il ladro dei ricordi

Data : giovedì 2 maggio, 20:40 - 21:10

: giovedì 2 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Sull'isola, Nami ricorda l'arrivo di Arlong al Coconut Village e il suo sogno di ricomprare il villaggio."

Episodio 222 - Rubber ritrova la memoria

Data : venerdì 3 maggio, 20:10 - 20:40

: venerdì 3 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Rubber recupera la memoria e convince gli altri a sbarcare sull'isola per ritrovare Nami e Zoro."

Episodio 223 - Zoro sotto l'effetto dell'ipnosi

Data : venerdì 3 maggio, 20:40 - 21:10

: venerdì 3 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Zoro e' stato ipnotizzato dal ragazzino dell'isola e ha ricevuto l'ordine di distruggere Rubber."

Episodio 224 - Attacco finale al vero ladro di memorie

Data : sabato 4 maggio, 20:10 - 20:40

: sabato 4 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "I ragazzi hanno riacquistato la memoria, ma pare che Zoro sia ancora sotto l'effetto dell'ipnosi e che abbia fatto del male a Rubber."

Episodio 225 - Rubber in aiuto di Foxy

Data : sabato 4 maggio, 20:40 - 21:10

: sabato 4 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Rubber e la sua ciurma si ritrovano in mezzo ad una fortissima tempesta e incontrano Foxy con Hamburg e Polluce, estremamente in difficoltà."

Episodio 226 - Foxy, l'uomo quasi invincibile

Data: domenica 5 maggio, 20:25 - 20:50

Trama: "Foxy ha attirato la banda di Rubber all'interno della sua nave e mette tutti alla prova con i suoi trucchetti e i suoi travestimenti."

Episodio 227 - L'incredibile potere dell'ammiraglio Aokiji

Data: domenica 5 maggio, 20:50 - 21:15

Trama: "La ciurma ha incontrato l'ammiraglio Aokiji conosciuto da Robin, che rivela che si tratta di uno degli ufficiali piu' potenti in assoluto."

Inoltre, nel caso in cui una sera non vi fosse possibile seguire la serie, i medesimi episodi saranno ritrasmessi la giornata seguente, in orario pomeridiano (14:00 - 14:50).



Nel mentre, ricordiamo al lettore dell'annuncio della data d'uscita di ONE PIECE: Stampede, il lungometraggio dedicato ai 20 anni delle avventure della ciurma di Cappello di Paglia. Di recente diffusione anche il titolo dell'episodio 888 della trasposizione animata dedicata alla fatica di Eiichiro Oda.