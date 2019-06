ONE PIECE: l'addio alla Going Merry e l'arrivo della Sunny nelle repliche su Italia 2

Le repliche quotidiane di ONE PIECE, trasmesse sulla rete televisiva Mediaset Italia 2, ci mostreranno la conclusione della Saga di Enies Lobby. Assisteremo dunque all'ultimo saluto alla Going Merry ed al benvenuto alla Thousand Sunny. Ritornerà ufficialmente a far parte della ciurma anche il cecchino Usopp.

Di seguito vi proponiamo le date precise ed un breve sunto, proposto dalla stessa Mediaset, degli episodi che saranno ritrasmessi durante la settimana.

Episodio 312 - Grazie ancora, Going Merry!

Data : lunedì 17 giugno, 20:24 - 20:51

: lunedì 17 giugno, 20:24 - 20:51 Trama: "Durante il viaggio di ritorno a Water Seven, Rufy e i suoi incontrano Iceberg e alcuni carpentieri della Galley Company venuti ad accoglierli."

Episodio 313 - La pace e' finita!

Data : lunedì 17 giugno, 20:51 - 21:19

: lunedì 17 giugno, 20:51 - 21:19 Trama: "Dopo aver lasciato da Enies Lobby, la ciurma di Cappello di Paglia torna a Water Seven, che nel frattempo viene riparata dai carpentieri dopo l'acqua laguna."

Episodio 314 - Una famiglia molto potente

Data : martedì 18 giugno, 20:19 - 20:47

: martedì 18 giugno, 20:19 - 20:47 Trama: "Rubber consiglia ai suoi compagni di non combattere con Garp, perche' ricorda ancora i duri allenamenti ai quali il nonno lo aveva sottoposto da piccolo."

Episodio 315 - Il suo nome e' nuovo mondo

Data : martedì 18 giugno, 20:47 - 21:16

: martedì 18 giugno, 20:47 - 21:16 Trama: "Kobi racconta a Rufy del suo addestramento e in che modo abbia raggiunto la rotta del grande blu e cosa sia il nuovo mondo."

Episodio 316 - La mossa di Shanks

Data : mercoledì 19 giugno, 20:15 - 20:40

: mercoledì 19 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Shanks incontra Barbabianca per chiedergli di fermare la ricerca di Ace nei confronti di Barbanera."

Episodio 317 - La ragazza in cerca del proprio Yagara

Data : mercoledì 19 giugno, 20:40 - 21:10

: mercoledì 19 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Abi e' una bambina che abita a Water Seven. Chiede l'aiuto di Rubber e Chopper per ritrovare il suo vecchio Yagara Bull."

Episodio 318 - Una grande famiglia

Data : giovedì 20 giugno, 20:15 - 20:40

: giovedì 20 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Zoro viene coinvolto da Michael e Hoichael ed entra a far parte di una strana famiglia: una mamma con sette ragazzini e un numero imprecisato di neonati."

Episodio 319 - Una sorpresa per Sanji!

Data : giovedì 20 giugno, 20:40 - 21:10

: giovedì 20 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Sanji, Chimney e Gonbe incontrano Nami e Robin assediate dai giornalisti, che propongono loro di fare un servizio fotografico in costume da bagno."

Episodio 320 - La taglia

Data : venerdì 21 giugno, 20:15 - 20:40

: venerdì 21 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Franky, Iceberg, e gli uomini della Galley Company lavorano duro per portare a termine la costruzione della nave."

Episodio 321 - La nave dei sogni e' finita!

Data : venerdì 21 giugno, 20:40 - 21:10

: venerdì 21 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "I pirati di Cappello di Paglia vanno da Franky e da Iceberg per vedere la loro nuova nave appena completata."

Episodio 322 - Addio, miei cari seguaci!

Data : sabato 22 giugno, 20:15 - 20:40

: sabato 22 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Franky rifiuta l'offerta di Rubber di entrare a far parte della sua ciurma e allora Nico Robin vuole convincerlo a partire con loro usando le maniere forti."

Episodio 323 - Addio, Water Seven! Bentornato, Usopp!

Data : sabato 22 giugno, 20:40 - 21:09

: sabato 22 giugno, 20:40 - 21:09 Trama: "Rubber e compagni si preparano a salpare pensando di poter partire indisturbati, ma il vice ammiraglio riceve l'ordine di affondare la loro nave."

Episodio 324 - Fuorilegge, ma sempre amati

Data : domenica 23 giugno, 20:15 - 20:40

: domenica 23 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Franky convince la ciurma a trovare un nome per la nuova nave, perche' una nave che si rispetti non puo' salpare senza avere un nome."

Episodio 325 - L'oscurita' di Barbanera

Data : domenica 23 giugno, 20:40 - 21:10

: domenica 23 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Barbanera e i suoi pirati, che si trovano sull'isola di Banaro, apprendono delle nuove taglie di Rubber e della sua ciurma."

Inoltre, nel caso in cui una sera non vi fosse possibile seguire la serie, i medesimi episodi saranno ritrasmessi la giornata seguente, in orario pomeridiano (14:00 - 14:50).



Ricordiamo a tutti gli appassionati di ONE PIECE che, recentemente, interessanti novità sono state svelate dallo stesso autore Oda, il quale ha raffigurato per la prima volta i Frutti di Chopper e Nico Robin. Lo stesso mangaka avrebbe poi mostrato, in una simpatica illustrazione di Zoro con i poteri di Luffy, le sue tecniche di disegno.