ONE PIECE: la promessa di Oda si sta avverando? Iniziano i Battle Royal

I colpi di scena non mancano mai tra le pagine di ONE PIECE, il capolavoro di Eiichiro Oda che brulica di combattimenti epici ed imprevedibili. Un paio di questi sono iniziati nei scorsi capitoli e che hanno dato il via a quel 'Battle Royal' anticipato dall'autore mesi fa.

ONE PIECE non terminerà tanto a breve visto che il manga, seppur nel suo arco finale, deve ancora chiarire tantissimi punti rimasti in sospeso, senza considerare tutti quei scontri che attendono di svolgersi tra le pagine di questo capolavoro. Se Kidd sta per fronteggiare Shanks, per riprendersi la rivincita, dall'altra Law sta per sfidare Barbanera in due confronti destinati a scuotere nuovamente gli equilibri di forza.

Ricordiamo, a tal proposito, che fu Eiichiro Oda diverso tempo fa ad avvertire i lettori che il 2023 sarebbe stato caratterizzato da una serie di combattimenti che non ci saremmo aspettati di vedere, una sorta di epico battle royal. Promessa mantenuta visto che il confronto tra quelle due Supernove e i due Imperatori sono il preludio a qualcosa di veramente grosso in arrivo.

E voi, invece, cosa vi aspettate dall'esito di questi scontri? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.