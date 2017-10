One Piece: il promo dell'episodio 811 di domenica 29 ottobre

Disponibile già dalla conclusione dell'episodio 810, vi proponiamo il promo della puntata numero 811 dell'anime di, alla vigilia della messa in onda in Giappone che avverrà domani, domenica 29 ottobre.

Fuji TV trasmetterà il nuovo episodio di One Piece nella giornata di domani, che si intitola "Io aspetterò qui - Luffy vs. l'Armata della Furia!". Dopo il furioso scontro tra Monkey D. Luffy e Sanji Vinsmoke, che ha visto il cuoco dei pirati di Cappello di Paglia tentare di dissuadere i suoi amici, il protagonista e la sua ciurma non si arrenderanno e decideranno di continuare la loro disperata lotta contro le legioni dell'imperatrice Big Mom.

Intanto il franchise di Eiichiro Oda si arricchirà anche con un romanzo a cura di Tomohito Osaki, del quale è stata recentemente svelata la copertina.