ONE PIECE è pronto a superare uno sbalorditivo record di Harry Potter

ONE PIECE può non essere un titolo così popolare negli Stati Uniti, ma quando si parla di anime, la serie è una vera e propria leggenda. Il manga ha milioni di fan in tutto il mondo, e si può verificare la sua popolarità grazie alle sue vendite. Ora, sembra che il manga stia per superare un record a lungo detenuto dall'autrice di Harry Potter.

La notizia è venuta alla luce dopo che ONE PIECCE ha reso noti i suoi ultimi dati di vendita. Si è scoperto che il manga ha venduto 490 milioni di copie fino ad oggi con più di 100 volumi a suo nome. Naturalmente, molte di queste vendite provengono da raccolte o altre collezioni, ma la verità non può essere ignorata. ONE PIECE ha venduto molto, e il creatore Eiichiro Oda sta per rubare un importante titolo a J.K. Rowling.

L'autrice dietro ad Harry Potter ha venduto un numero enorme di libri. J.K. Rowling ha venduto 500 milioni di copie fino ad oggi tra Harry Potter e i suoi ultimi romanzi gialli. Questo significa che ci sono solo 10 milioni di copie che tengono separati i due autori, e i fan di ONE PIECE si sono messi al lavoro per analizzare la tendenza di queste vendite.

Come potete leggere su Reddit, l'utente OHandS ha fatto dei seri calcoli per capire quando ONE PIECE supererà il traguardo dei 500 milioni di copie vendute. Se le vendite andranno come previsto, la serie dovrebbe superare la soglia entro la fine di quest'anno, se non all'inizio del prossimo.

Nonostante ONE PIECE abbia subito un calo nelle vendite, sembra che Harry Potter rimanga comunque indifeso contro Luffy. Quindi, nella battaglia tra pirati e maghi c'è un'altissima possibilità che saranno i primi a vincere.

Naturalmente, Wizarding World potrebbe tornare in qualsiasi momento, ma allo stesso modo, Oda ha ancora molta strada e molti volumi da pubblicare prima che il suo manga finisca. Il creatore di ONE PIECE ha detto che spera di completare la lunga serie nei prossimi anni, e sembra che l'obiettivo sia assolutamente plausibile.

I fan potrebbero essere diffidenti sul finale, ma Oda ha dimostrato di essere un narratore attento nel corso dei decenni. Nessuno potrebbe dare a Luffy un finale migliore, e non ci sono dubbi che le vendite esploderanno con l'avvicinarsi del finale.

Cosa ne pensate di questo grande evento? Riuscite a credere che ONE PIECE abbia venduto così tante copie? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di ONE PIECE su Manga Plus.