ONE PIECE: le prossime Vivrecard sveleranno retroscena su Crocodile e i suoi pirati!

Ultimamente, in Giappone, spopolano le Vivrecard, ovvero degli albi informativi che svelano tanti retroscena interessanti sul mondo di ONE PIECE: a quanto pare, le prossime includeranno dettagli preziosi su Crocodile, la Baroque Works e tanto altro.

Stando a quanto riporta SP Manga su Twitter, infatti, possiamo già stilare una lista di cosa sarà svelato nelle prossime Vivrecard: dopo aver scoperto retroscena su Shirahoshi, Crododile e Koala, prepariamoci ad approfondire alcuni aspetti legati al pericoloso membro della Flotta dei Sette e tanti altri.

Per quanto riguarda Crocodile e i suoi storici scagnozzi, la Baroque Works, conosceremo finalmente il nome della nave dell'ex villain e soprattutto i nomi propri di tutti gli agenti che compongono l'organizzazione in cui militava anche Nico Robin.

Ma non è finita qui: a quanto pare, infatti, scopriremo ulteriori retroscena nascosti sulla principessa Shirahoshi e il nome della nave su cui viaggiavano i Pirati del Sole. Infine, verremo a conoscenza delle dimensioni esatte di Surume, l'enorme calamaro che abbiamo incontrato sull'Isola degli Uomini Pesce.

Il manga di ONE PIECE, intanto, sta per tornare su Weekly Shonen Jump con il capitolo 929. L'anime, invece, si appresta a terminare l'arco di Whole Cake Island per concentrarsi finalmente sul Reverie e su Wano Country.