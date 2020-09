ONE PIECE: i prossimi episodi preannunciano un clamoroso disastro imminente

Il capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, si sta avvicinando pericolosamente al traguardo di 1000 capitoli, numero che vantano appena poche opere nella storia di Weekly Shonen Jump. Non da meno, tuttavia, è il suo omonimo adattamento animato, a cura di TOEI Animation, anch'esso prossimo allo straordinario record.

In una precedente occasione, abbiamo avuto modo di analizzare i dettagli in merito alla copertura del manga di ONE PIECE nella sua controparte televisiva. Attualmente, ogni episodio inerente alla Saga di Wano sta adattando all'incirca 3/4 di un singolo capitolo, in modo tale da permettere al sensei di portarsi in avanti il più possibile con la storia ed evitare di introdurre un arco narrativo filler originale.

In attesa dell'uscita del capitolo 990, già disponibile nei primi spoiler che preannunciano l'ennesima pausa dell'autore, diamo un'occhiata ai titoli dei prossimi episodi dell'anime:

Episodio 942: "Una Tempesta Impetuosa! Una Feroce Battaglia Davanti al Luogo dell'Esecuzione!";

Episodio 943: "La Determinazione di Rufy! Nuovi e Sorprendenti Sviluppi al Sumo Inferno!";

Episodio 944: "Disastro imminente! Arriva Big Mom!";

E voi, invece, cosa vi aspettate da questi nuovi episodi? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina. Ma a proposito di ONE PIECE, avete dato un'occhiata a questa nuova curiosità sull'apparizione della madre di Rufy?