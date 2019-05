ONE PIECE: quali sono i prossimi passi per la liberazione di Wano?

La rivista Weekly Shonen Jump è in pausa a causa della Golden Week, festività giapponese che si tiene ad inizio maggio e che quest'anno si è prolungata anche per le feste relative all'arrivo del nuovo imperatore. Pertanto, ONE PIECE non è stato pubblicato col capitolo 942, il quale arriverà invece nel corso della prossima settimana.

Il capitolo 941 di ONE PIECE ci ha però messo davanti diversi indizi su ciò che potrà succedere d'ora in avanti e su quali personaggi saranno coinvolti nel colpo di stato ai danni di Orochi e, soprattutto, Kaido delle Cento Bestie. Quest'ultimo sarà probabilmente il nemico finale della saga e che vedrà partecipare attivamente molte ciurme diverse, tra cui quelle delle Supernove.

Nello scorso capitolo, Rufy e Hyogoro hanno terminato la prima giornata di scontri e, dopo aver deciso di liberare tutti i prigionieri per farli unire alla rivolta, riprendono gli scontri con Queen ancora come spettatore. Ciò che il membro della ciurma di Kaido ancora non sa è che Rufy ha mangiato tutto lo shiruko conservato e che Big Mom si sta dirigendo verso la miniera con l'intento di mangiarne alcuni. Che Big Mom si riveli essere colei che metterà fuori gioco Queen e permetterà l'evasione di tutti i prigionieri?

Intanto, nella capitale dei fiori, è stato rivelato che Tonoyasu era in realtà un ex signore feudale della famiglia Kozuki ed è in procinto di essere giustiziato. Zoro si sta dirigendo nel paese con Brook e Hiyori, nonostante si trovino ancora nella più remota regione di Ringo. Gli altri membri della ciurma di cappello di paglia naturalmente non sono al corrente dei movimenti dello spadaccino, ma potrebbero tuttavia intervenire per salvare Yasu. L'unione di tutti questi avvenimenti potrebbe quindi dare vita a una ribellione di massa su più fronti in tutta l'isola, con i Mugiwara in prima linea.

Secondo voi, quali saranno i prossimi avvenimenti narrati in ONE PIECE?