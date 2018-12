ONE PIECE: il prossimo appuntamento con l'anime avrà un doppio episodio speciale!

A quanto sembra dalle ultime informazioni, il prossimo appuntamento animato con ONE PIECE sarà doppio, con la messa in onda di ben due episodi. Tutto questo non farà che accelerare il già sfrenato ritmo del climax conclusivo della saga con protagonista l'imperatrice Big Mom.

Nelle scorse ore è arrivata una gran bella notizia per tutti gli appassionati di ONE PIECE, capolavoro di Eiichiro Oda: dopo la pausa che la trasposizione animata si è presa la scorsa settimana, arriveranno ben due episodi insieme, per compensare e per dare ancora più slancio al momento vissuto dalla serie in questo frangente particolare.

Gli episodio 868 e 869, quindi, arriveranno contemporaneamente e, secondo le ultime indiscrezioni, adatteranno rispettivamente i capitoli 892 e 893 del manga originale. Chi sta leggendo la versione cartacea non avrà bisogno che gli sia spiegato il perché i fan dovrebbero gioire di questa notizia. La saga che vede i mugiwara affrontare l'imperatrice Big Mom e la sua ciurma sull'isola di Whole Cake Island sta del resto arrivando alla sua eccitante conclusione, che si preannuncia piena di sorprese.

Vedremo infatti come si concluderà lo scontro, fino ad ora veramente notevole, tra il nostro protagonista Rufy e il Dolce Comandante Katakuri, che si stanno affrontando senza esclusione di colpi in una dimensione parallela formata da specchi. Seguiremo anche gli sviluppo esterni, con Sanji e gli altri impegnati nel tenere testa all'imperatrice in persona e alla sua inestinguibile fame. Riusciranno i membri della ciurma di Cappelli di Paglia a fuggire dal territorio nemico e a riunirsi al loro capitano? La missione per riportare il cuoco dai capelli biondi in squadra avrà esito positivo?

Non ci resta che attendere questi due episodi, sperando che facciano un po' di chiarezza sul futuro che aspetta la trasposizione animata di ONE PIECE.