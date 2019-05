ONE PIECE: il prossimo episodio dell'anime ci svelerà un nuovo mistero

La storia di ONE PIECE è ricolma di misteri, a cui se ne aggiungono di nuovi saga dopo saga. In molti sono già in attesa del prossimo arco narrativo legato a Wanokuni, che si preannuncia spettacolare e pieno d'azione, ma Eiichiro Oda ha preparato anche per l'attuale saga in corso di ONE PIECE, quella del Reverie, diversi spunti interessanti.

Ultimamente, l'anime di ONE PIECE ci sta mostrando il tanto atteso evento del Reverie, la riunione dei regnanti dei vari affiliati al Governo Mondiale nella Sacra Terra di Mary Geoise, a cui stanno partecipando, anche se non invitati, alcuni membri dell'Armata Rivoluzionaria di Monkey D. Dragon. Sul finire dello scorso episodio, però, le anteprime ci hanno mostrato un'immagine incredibile.

L'episodio 885 di ONE PIECE sarà intitolato "Negli abissi oscuri della Terra Sacra! Un misterioso e gigantesco Cappello di Paglia!" e, come si intuisce dal titolo, sarà presentato questo oggetto enorme che naturalmente ricorda il copricapo del protagonista Monkey D. Rufy, donatogli tanti anni prima da Shanks il rosso.

Come mai un enorme cappello di paglia è nascosto nei meandri di Mary Geoise, uno dei luoghi più importanti al mondo? E chi è l'enorme figura che lo stava osservando? L'episodio 885 di ONE PIECE arriverà in Giappone il 19 maggio 2019.