ONE PIECE: nel prossimo episodio avrà inizio la storia del leggendario Kozuki Oden

L'arco narrativo dedicato al Paese di Wa si sta confermando come uno dei più intensi, e longevi, dell'intera storia di ONE PIECE, e mentre nel manga Luffy e compagni sembrano essere sempre più vicini allo scontro finale, nell'anime è stato finalmente introdotto uno dei personaggi più importanti della nazione: il daimyo e samurai Kozuki Oden.

Il personaggio in questione è morto molti anni prima dell'inizio della storia di Monkey D. Luffy, e ha letteralmente sacrificato sé stesso per garantire una libertà alla sua terra, cercando di aprire i confini di Wano al resto del mondo. Figura dalla personalità eccentrica, Oden è stato guidato da una grande volontà, e grazie alle sue abilità è riuscito ad affrontare, e mettere in difficoltà, più volte i pirati di Kaido e lo shogun Orochi.

Questo particolare ritorno al passato non è unicamente indirizzato a mostrarci la storia di Oden, ma anche a vedere come la Grand Line è cambiata nel tempo, anche grazie, o a causa, di azioni di grandi pirati. Come potete vedere nel video riportato in fondo alla pagina, nell'episodio 954 non solo vedremo come Kaido si è procurato l'enorme cicatrice presente sul fianco destro, ma verrà esplorato anche il passato di uno dei vassalli di Oden, il samurai conosciuto come Kawamatsu.

