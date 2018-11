ONE PIECE: il prossimo episodio ci mostrerà il vero potere di Big Mom?

Come ogni domenica, è finalmente disponibile in rete il trailer ufficiale dell’episodio di ONE PIECE che verrà trasmesso la prossima settimana e che, in questo caso, mostrerà ai fan uno scontro molto atteso. La saga di Whole Cake Island è sempre più vicina alla propria conclusione...

Se nella puntata di ONE PIECE trasmessa soltanto stamani abbiamo assistito al completamento della torna nuziale preparata da Sanji, Pudding e Chiffon, e soprattutto alla totale distruzione della flotta comandata da Charlotte Daifuku, la prossima settimana ci verrà proposto lo scontro diretto fra Big Mom e i pirati di Cappello di Paglia.



Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo trailer ci mostra infatti Big Mom a bordo dell’imbarcazione Thousand Sunny: più affamata che mai, l’imperatrice sembra molto più magra del solito, eppure il suo aspetto risulta ancora terrificante. Col supporto di Zeus, Prometeus e Napoleon, la piratessa minaccia di dar fuoco all’intera Thousand Sunny, di conseguenza Chopper e Jinbe dovranno giocarsi tutte le loro carte migliori pur di ostacolarla.

Nel bizzarro MirroWorld, intanto, continua lo scontro fra Monkey D. Luffy ed il potente Charlotte Katakuri, e nonostante questo vada ormai avanti da diverse ore, nessuno dei due rivali sembra ancora intenzionato a cedere il passo. Quando si concluderà questo interessantissimo combattimento fra titani?