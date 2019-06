ONE PIECE: il prossimo episodio svelerà l'eredità di Barbabianca

Molti dei personaggi di ONE PIECE sono particolarmente iconici e capaci di attirare pubblico. Oltre i protagonisti della ciurma di cappello di paglia, di questi individui ne abbiamo visti parecchi, e tra loro spicca uno dei vecchi Imperatori: Barbabianca. Uno dei papabili al titolo di Re dei Pirati sarà anche morto ma la sua eredità resiste ancora.

La fine dell'arco del Reverie non segna ancora l'arrivo a Wanokuni. Infatti, l'anime di ONE PIECE ci regalerà due settimane di intermezzo prima che l'aspirante Re dei Pirati Monkey D. Rufy faccia il suo arrivo sull'isola posseduta da Kaido. Il prossimo episodio sarà intitolato infatti "Marco! Il guardiano dell'ultimo ricordo di Barbabianca!" e riporterà agli spettatori uno dei più fedeli comandanti dell'ex imperatore, Marco la Fenice.

Come si può vedere dall'anteprima video in alto alla notizia, Nekomamushi ha incontrato Marco nella terra natia di Barbabianca. Il comandante dalla fenice sembra aver trovato una nuova occupazione come medico ed è benvoluto dalla popolazione del luogo, ma continua a tenere stretti i ricordi del suo deceduto padre acquisito. Quale sarà l'eredità che Edward Barbabianca Newgate ha lasciato ai suoi fedeli compagni, e come questa potrà influenzare Marco e il resto del mondo piratesco?

L'episodio 890 di ONE PIECE sarà messo in onda in Giappone domenica 23 giugno, mentre la prima domenica di luglio vedrà finalmente Rufy e la sua ciurma arrivare a Wanokuni.