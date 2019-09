ONE PIECE: nel prossimo episodio vedremo Luffy VS Urashima

Nella preview dell'episodio 903 di ONE PIECE un nuovo nemico si presenta sulla strada per salvare la piccola Tama, il campione di sumo Urashima, e Luffy sembra entusiasta di mettersi alla prova con uno scontro. Leggiamo insieme i dettagli.

L’arco narrativo dedicato al Paese di Wa di ONE PIECE si sta rivelando sempre più articolato e appassionante, e mentre nel manga si è di recente vista la conclusione del secondo atto, nella trasposizione anime siamo rimasti a quando Luffy e gli altri hanno deciso di reagire alle ingiustizie dello Shogun Orochi, soprattutto in seguito al rapimento della piccola Tama.

Seguendo il suo rapitore parte dei Mugiwara si è trovata nella città di Bakura, facendo la conoscenza, del lottatore, e campione, di Sumo Yokuzuna Urashima. Dopo il rifiuto ricevuto dalla bellissima Kiku, Urashima ha tentato di colpirla, intercettato però da un colpo di Luffy.

All’inizio dell’arco narrativo di Wano abbiamo visto Cappello di Paglia entrare perfettamente nel ruolo di un samurai, acquisendo anche una spada incredibilmente potente, e nel prossimo episodio, lo vedremo diventare un lottatore di Sumo contro Urashima, che sembra essere un ostacolo per salvare Tama. Vedendo la preview, che si trova in cima alla pagina, si capisce già l’ilarità dell’evento.

Il titolo dell’episodio è “A Climatic Sumo Battle! Straw Hat vs. the Strongest Ever Yokozuna!”, e vede Luffy reagire contro Urashima: quando quest’ultimo infatti prova a colpire Kiku, Luffy ingigantisce, in maniera buffa, la sua mano per contrastare perfettamente l’attacco. Inoltre si può notare come Luffy sia divertito dal cambiamento del suo atteggiamento, già avvenuto per esempio contro i pirati di Foxy, come se fosse in un gioco di ruolo.

Urashima potrebbe davvero rivelarsi il più potente Yokozuna, ma è subito chiaro che non sarà una vera minaccia per Luffy. Infatti il capitano dei Mugiwara si mostra abile nello schivare facilmente tutti gli attacchi del campione, avendo sempre stampato in faccia il suo peculiare sorriso.