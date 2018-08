ONE PIECE, il prossimo numero di Shonen Jump includerà un importante annuncio!

Se lo scorso mese di luglio abbiamo festeggiato il 21° anniversario del manga di ONE PIECE, nel mese di ottobre 2019 sarà la sua trasposizione animata a compiere la bellezza di vent’anni. A tal proposito, Shueisha ha anticipato sin da ora un importante annunciato che verrà svelato dal trentanovesimo numero di Weekly Shonen Jump.

Sfortunatamente Shueisha non ha fornito alcuna informazione circa l’imminente annuncio, pertanto non sappiamo che la ricorrenza verrà festeggiata con uno speciale televisivo come l'imminente ONE PIECE: Episode of Skypiea, un film d’animazione o quant’altro. Non dovremo comunque attendere molto per conoscere i piani della produzione, in quanto il prossimo numero del settimanale nipponico verrà rilasciato ufficialmente il 27 agosto 2018.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che il già menzionato ONE PIECE: Episode of Skypiea (anche noto in lingua originale come Episode of Sorajima) verrà trasmesso sul circuito televisivo nipponico il prossimo 25 agosto. Come suggerito dal titolo, lo speciale riassumerà gli eventi dell'omonimo arco narrativo, riproponendoli tuttavia in alta definizione ed includendo un personaggio mai apparso prima nei relativi episodi dell'anime. Vi siete già fatti un'idea sull'identità di questo misterioso individuo?

Infine, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye.it è già disponibile la recensione del capitolo one-shot pubblicato in occasione del 21° anniversario del fumetto di Eiichiro Oda. Realizzato dagli autori di Food Wars! Shokugeki no Soma, il divertente Food Wars! Shokugeki no Sanji racconta un episodio inedito della vita di Sanji, ambientato qualche tempo prima dell'incontro con Monkey D. Luffy e i suoi seguaci.