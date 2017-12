One Piece protagonista della copertina di Gennaio di Weekly Shonen Jump!

Questo è stato decisamente l'anno di One Piece . Oltre ai festeggiamenti per i venti anni dell'opera, il 2017 ha visto la serie infrangere nuovi record di vendita e copie stampate, confermandosi un vero e proprio successo commerciale. Come chiudere quindi in bellezza l'anno se non regalando ala prima copertina del 2018?

Il numero di Gennaio di Weekly Shonen Jump, il primo del 2018 (il 7° in ordine d'uscita) avrà in copertina One Piece, ormai portabandiera del settimanale e gallina dalle uova d'oro della casa editrice Shueisha. La copertina, che potete trovare in calce alla notizia, avrà per protagonisti Rufy e Zoro, in un richiamo ad una vecchia cover della rivista datata 2014.

La cover in questione, visionabile sempre in calce alla news, aveva per protagonisti Naruto e Sasuke posti in pose simili ai due personaggi di One Piece. Nella copertina del 2014, Naruto srotolava un rotolo con all'interno immagini del suo manga, mentre nella cover di Gennaio 2018 Rufy e Zoro tengono in mano delle carte che raffigurano i personaggi di vari manga della rivista.

In aggiunta alla copertina, One Piece pubblicherà anche una pagina a colori che aprirà il primo capitolo (890) del 2018 dell'epopea piratesca. Il disegno a colori, rintracciabile come sempre in calce, raffigura vari personaggi tra cui alcuni scomparsi da tempo, segno forse che li rivedremo molto presto.

Il 2018 è alle porte, e One Piece è pronto a cominciare il nuovo anno al meglio.