ONE PIECE: un protagonista è stato orribilmente mutilato

Il capitolo più recente dell'arco del Paese di Wano di ONE PIECE ha messo in scena un clamoroso colpo di scena: uno dei protagonisti è stato mutilato. Di chi si tratta? E quali sono le sue condizioni?

Nel capitolo 993 del manga creato da Eiichiro Oda, Rufy e Zoro continuano il loro viaggio alla ricerca di Kaido. Il leader dei Pirati delle Cento Bestie, però, stufo di aspettare, si lancia all'attacco. Il primo bersaglio è Kiku, il quale viene attaccato dalle sue lame invisibili. La tavola del manga è brutale: in un attimo Kaido gli amputa il braccio e i lettori vedono volare via l'arto mentre il samurai resta inerme per lo shock.



Il colpo di scena termina con il fratello e il capitano di Kiku che urlano dalla disperazione; riuscirà a sopravvivere o andrà incontro a una morte terribile? Nonostante la ferita terribile, non è detto che Kiku ci saluterà. Altri personaggi di ONE PIECE sono tornati a combattere dopo essere stati mutilati. Tuttavia, questo evento insegna agli appassionati a non sottovalutare la brutalità di cui è capace Kaido. In ONE PIECE 994 arriverà la dichiarazione di Yamato. I primi spoiler del capitolo 994 di ONE PIECE confermano un interessante elemento.