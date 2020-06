ONE PIECE protagonista del prossimo numero di Shonen Jump, novità sull'anime in arrivo?

Dopo circa due mesi di stop e poche, pochissime informazioni sul ritorno dell'anime, i fan di ONE PIECE non possono che continuare a chiedersi quanto dovranno aspettare prima di poter vedere il fatidico episodio 930. Fortunatamente però, Weekly Shonen Jump sembrerebbe avere qualche annuncio in canna per il prossimo weekend.

Secondo quanto riportato da Scotchinformer infatti, nuove informazioni sull'anime saranno sicuramente rivelate nel corso del mese corrente, e il fatto che il prossimo numero del settimanale di Shueisha presenti nuovamente una copertina dedicata all'opera di Oda dovrebbe far ben sperare. Ovviamente non possiamo ritenere queste fonti sicure al 100%, ma considerando le recenti parole del premier Shinzo Abe e le ultimissime notizie inerenti alla produzione dell'anime, sembra assolutamente possibile che la serie possa tornare nelle nostre televisioni entro poche settimane.

L'ultimo episodio di ONE PIECE, il 929, ha adattato gli eventi raccontati nel capitolo 934 del manga, opera fortunatamente meno colpita dal Covid. A questo proposito vi ricordiamo che il capitolo 981 di ONE PIECE è da poco disponibile su MangaPlus.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il ritorno dell'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di spendere due minuti del vostro tempo per dare un'occhiata a questi meravigliosi cosplay di Nico Robin.