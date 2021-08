ONE PIECE: i pirati diventano personaggi di Hades in un'illustrazione originale

L'immaginario di ONE PIECE è tra i più conosciuti al mondo, una serie che gode di numerose collaborazioni e manifestazioni di creatività che nel tempo ha unito più e più volte il capolavoro di Eiichiro Oda ad altri progetti anche appartenenti alla cultura videoludica e non solo.

In attesa del prossimo capitolo di ONE PIECE, la community di Reddit legata al gioiellino di Oda sensei continua a macinare straordinarie illustrazioni e fantastici colpi di genio. A tal proposito, recentemente un artista ha provato ad unire l'opera piratesca di Weekly Shonen Jump con un titolo che ha spopolato sul web negli ultimi mesi, Hades.

Un certo Cpt_Alrick, il nick con la quale si è presentato alla community, ha condiviso una serie di illustrazioni in cui reinterpreta alcuni pirati della serie nei panni delle divinità di Supergiant Games. Il risultato in questione, che potete ammirare nella galleria allegata in calce alla notizia, vede Nami nei panni di Afrodite, Kaido in quelli di Ade e tanto altro ancora.

Un'idea piuttosto originale che ha suscitato l'apprezzamento dei fan su Reddit con centinaia di "mi piace". E voi, invece, cosa ne pensate di queste illustrazioni di ONE PIECE a tema Hades, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.