One Piece: uno dei protagonisti è prossimo alla morte

L'arco narrativo della contea di Wano sta portando One Piece a divenire sempre più intenso. La ciurma di Cappello di Paglia è coinvolta in una guerra totale per la libertà del paese, ma dinanzi a loro hanno trovato dei nemici formidabili. Nell'ultimo capitolo del manga, viene anticipata la possibile morte di un personaggi amatissimo.

Il capitolo 990 vede X-Drake e Hawkins chiacchierare tra loro, discutendo sulle reali possibilità della ribellione. Ovviamente, Hawkins sa bene che Drake è un doppiogiochista, ma è a quel punto che una frase ha sconvolto i lettori.

"Uno per cento", dice Hawkins. "Quelle sono le possibilità che una certa persona sopravviva fino a domani". "L'uno percento? Che schifo essere lui", ribatte Drake. Ma di chi parlano i due? Chi è questa misteriosa figura che ci dirà addio per sempre? In questa guerra, migliaia di persone hanno messo in gioco le proprie vite, ma, secondo una teoria, sono due i maggiori indiziati.

Drake potrebbe essere il candidato numero uno. Queen e Who's Who non hanno scoperto tutto su di lui, ma sanno abbastanza per definirlo un traditore e nemico dei Pirati delle cento bestie. Dunque, la sua vita potrebbe essere in serio pericolo.

Altri candidati sembrerebbero essere proprio Queen e Who's Who, due personaggi in una situazione molto precaria. Who's Who ha rivelato a Drake di voler uccidere l'eccentrico uomo, ma questo potrebbe essere solamente un modo per tendere un'imboscata allo stesso Drake.

Pur utilizzando le loro migliori tecniche, anche i pirati di Cappello di Paglia non si trovano certamente in una posizione comoda. Big Mom si trova alle loro spalle, mentre Rufy e Zoro sono intenzionati ad affrontare Kaido. Nel frattempo, One Piece si avvicina all'uscita dell'imperdibile capitolo 1000.