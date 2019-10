ONE PIECE: ecco la prova che Oda ama i pareri dei fan

La rivista Weekly Shonen Jump permette ai fan di inviare lettere agli autori con le proprie considerazioni e pareri. In tanti apprezzano questa caratteristica, ma più un manga diventa popolare e più spazio occupano le lettere. Ed è qui che Eiichiro Oda, mangaka di ONE PIECE, mostra di avere davvero passione per il suo lavoro e per i fan.

Un mangaka che è al top delle classifiche e ha fan in tutto il mondo non può non ricevere una caterva di lettere ogni giorno. Per di più, questo va avanti da oltre venti anni, considerato che ONE PIECE è pubblicato incessantemente dal 1997. Si potrebbe pertanto pensare che Eiichiro Oda si sia disfatto di gran parte delle lettere ricevute e che non legga tutte quelle che arrivano, ma come rivela l'autore le cose non stanno così.

Nelle recenti SBS del volume 94 di ONE PIECE, un fan ha chiesto proprio in merito alla questione se il mangaka leggesse da solo tutte le lettere e cartoline che gli arrivano. La risposta di Oda è stata "Le leggo tutte! Certo che lo faccio! E non me ne sono mai liberato nel corso degli scorsi 22 anni (ride). Dato che ce ne sono così tante, non posso conservarle in casa, quindi ho preso in prestito una stanza e tutte le lettere che ho finito di leggere sono lì. Ce ne sono così tante che un giorno potrebbe crollare il pavimento! Grazie! Quelle lettere contengono i vostri sentimenti, quindi non le butterò via."

Sicuramente è un grande segno di rispetto da parte dell'autore di ONE PIECE verso i suoi lettori.