ONE PIECE: pubblicato un nuovo trailer dell'arco narrativo di Wano

Come sappiamo, l'arco narrativo di Reverie è arrivato alla sua conclusione e tutti gli appassionati non aspettano altro che l'inizio della prossima parte di storia. Si tratta di un anno importante per l'anime di ONE PIECE, che quest'anno festeggia il suo ventesimo anniversario.

Questo ha fatto si, non solo che fosse realizzato il lungometraggio ONE PIECE: Stampede, di cui abbiamo potuto leggere il commento in anteprima di Eiichiro Oda, ma anche all'arrivo alla regia dell'anime di ONE PIECE di Tatsuya Nagamine (regista di Dragon Ball Super: Broly), per l'arrivo del nuovo arco narrativo di Wano.

Sembra che la sua presenza influirà particolarmente sulla serie animata e questo è già possibile notarlo con il nuovo trailer da poco pubblicato dall'account Twitter ufficiale dell'anime di ONE PIECE. Come potete vedere nel post in calce alla notizia, sono state raccolte alcune scene d'azione, che non fanno altro che aumentare l'attesa per l'inizio dell'arco di Wano, previsto per il prossimo 7 luglio.

Assisteremo anche ai disegni del nuovo character designer, Midori Matsuda, mentre di recente abbiamo potuto leggere le parole di Nagamine riguardo l'anime di ONE PIECE. Durante il prossimo arco narrativo, assisteremo al ritorno di Zoro, Robin, Franky e Usop, che mostreranno un nuovo aspetto e nuove abilità.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova copertina del volume 93 di ONE PIECE.