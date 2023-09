One Piece: un pugile cita Gear 5 in un incontro di boxe! È virale sul web

Mentre il manga scritto da Eiichiro Oda prosegue verso il suo capitolo finale, l'anime di One Piece ha affrontato una delle migliori saghe di tutti i tempi. Con l'avvento del Gear Fifth di Luffy, i fan sono andati letteralmente in delirio e la nuova trasformazione del Cappello di Paglia ha fatto il giro del web.

Il sogno di Luffy è quello di diventare il re dei pirati e la sua ciurma in One Piece lo dà per certo in diversi momenti. Il suo desiderio potrebbe essere molto vicino dall'avverarsi, ma al momento non si sa quando il manga di Eiichiro Oda terminerà.

Dall'uscita della popolare serie live-action targata Netflix fino al debutto nell'anime di Gear 5, si è parlato molto di One Piece negli ultimi giorni. L'opera è arrivata anche in un combattimento di boxe con una citazione fatta da un pugile.

La notizia è arrivata dal profilo Twitter ufficiale dei fan di One Piece, mentre alcuni fan osservavano il combattimento del pugile Tenshin Nasukawa. Nel momento in cui il noto combattente si stava preparando alla sfida, le telecamere lo hanno inquadrato durante il suo allenamento. E' in quel momento che Nasukawa ha citato One Piece, con una posa che ricorda esattamente il Gear 5 di Luffy.

Il pugile, infatti, piega la testa all'indietro e copre il viso mentre ride fragorosamente. La stessa posa è stata vista in tutte le scene dedicate al Gear 5. I fan non hanno potuto fare a meno di condividere la clip su tutti i social.

Non è la prima volta che i combattenti di boxe, WWE ed MMA citano in campo un anime o una serie manga. In effetti, sembrerebbero essere piuttosto popolari fra i pugili. Precedentemente una wrester scese in campo con una tuta ispirata a Black Freezer di Dragon Ball Super e il costume, ricco di dettagli e riferimenti all'opera di Akira Toriyama, fece il giro del web.