ONE PIECE: il pugno del Gear Fifth colpisce la vostra collezione con questa statua di Rufy

Eiichiro Oda ha introdotto, diversi anni dopo l'inizio di ONE PIECE, il potere dell'Haki, un'ambizione che può vivere in ogni personaggio ma che è difficile da sfoderare. Queste tecniche sono difficili da ottenere ma potenzialmente padroneggiabili da chiunque. Diverso invece l'utilizzo dei Frutti del Diavolo, unici e quindi di un solo personaggio.

Il protagonista Monkey D. Rufy un giovane pirata dal grande sogno di diventare il Re dei Pirati e trovare il leggendario tesoro One Piece. Una delle caratteristiche distintive di Rufy è l'aver mangiato il Frutto Gom Gom, che lo rende di gomma, ma quest'abilità da sola non era sufficiente e per questo nel corso del tempo il ragazzo ha iniziato a migliorarne l'utilizzo. I Gear sono delle tecniche speciali che Rufy ha sviluppato per aumentare la sua forza e la sua velocità durante i combattimenti.

Fino alla saga di Wano, Rufy ha mostrato tre Gear principali. Il primo sfruttato è il Gear Second, in cui Rufy accelera la circolazione del suo sangue, aumentando la sua velocità e i suoi riflessi in maniera significativa. Il secondo è il Gear Third, in cui Rufy riempie ile sue ossa con aria tramite la sua bocca, aumentando la sua forza fisica e la portata dei suoi attacchi. In questo stato, Rufy diventa enorme e può sconfiggere nemici di grandi dimensioni. Il terzo è il Gear Fourth, in cui Rufy riempie i suoi muscoli con aria, ma la comprime ulteriormente grazie all'Haki. Questo gli conferisce un'enorme forza, velocità e resistenza.

Nonostante questi potenti Gear, contro Kaido è stato necessario il Risveglio del suo Frutto del Diavolo, e ciò ha portato Rufy nel Gear Fifth, la sua ultima grande trasformazione. Ormai sono tante le rappresentazioni di questo personaggio, ma ATTStudio ne aggiunge un'altra con questa statua di Rufy in Gear Fifth con il pugno pronto a essere scagliato. Al prezzo di 270 euro, potete avere questo Rufy completamente bianco come apparso di recente nel manga.