ONE PIECE: il pugno di Rufy nel busto da collezione di Tsume Art da quasi duemila euro

Superati abbondantemente i mille capitoli e i mille episodi pubblicati, ONE PIECE è entrato nella leggenda, vicinissimo a essere lo shonen più conosciuto e apprezzato di sempre. L'opera di Eiichiro Oda vanta dunque un mercato dedicato che si sta per ampliare di un pezzo unico che attirerà ogni collezionista.

Se nel 2023 l'anime di ONE PIECE sbaraglierà la concorrenza, con il busto da collezione presentato da Tsume Art Rufy conquista già il Nuovo Mondo. Il pezzo in edizione limitata, disponibile in sole 1000 unità, presentato dallo studio specializzato mostra Cappello di Paglia mentre carica il suo pugno con l'Haki. La figura ha qualità uniche, tra cui un braccio intercambiabile e un sistema di illuminazione a LED per far brillare il braccio con cui Rufy sta per attaccare. A stupire maggiormente è però la nuvola che circonda il personaggio, al cui interno sono nascosti i momenti più iconici della sua vita, come ad esempio la morte di Ace o il ricongiungimento con Sabo.

Le dimensioni del busto da collezione di Rufy da Tsume Art sono di 58 x 62 x 72 centimetri e le spedizioni dovrebbero cominciare tra la fine del 2024 e il 2025. Purtroppo, nonostante il prezzo di oltre 1600 euro, tutte le mille unità sono già andate esaurite. Per un altro prodotto simile, vi consigliamo la figure di BT Studio dedicata all'Imperatore Bagy.