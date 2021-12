One Piece Punk Hazard approda su Crunchyroll Italia

One Piece Punk Hazard approda su Crunchyroll! La sedicesima stagione dell'anime vede Rufy e i suoi amici fare il loro ingresso nel Nuovo Mondo, nell'isola di Punk Hazard. Nonostante i numerosi stop di Eiichiro Oda su One Piece, il manga prosegue spedito, e con questa saga l'anime aggiunge 54 puntate a quelle disponibili in Italia.

Punk Hazard, infatti, è la serie composta dagli episodi che vanno dal 575 al 629 di One Piece, come scritto nel post della pagina Facebook di Crunchyroll. Le nuove puntate stanno arrivando velocemente sulla piattaforma streaming, visto che la Saga precedente a Punk Hazard, quella dell'Isola degli Uomini Pesce, approdò su Crunchyroll all'inizio del mese di novembre.

One Piece non è ancora concluso in patria con l'anime arrivato alla puntata 1004, mentre il manga ha da poco raggiunto il capitolo 1034. L'opera del maestro Eiichiro Oda ha conquistato tantissime generazioni di giovani e non dal lontano 1997, ed è sempre un buon momento per scoprirla. Le avventure di Rufy, Nami, Zoro e tutti gli altri membri della ciurma per i sette mari continuano a convincere anche dopo più di 20 anni di storie.

Per chi volesse recuperare One Piece o anche soltanto Punk Hazard, perché non fare un salto su Crunchyroll Italia?