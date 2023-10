ONE PIECE, quante puntate dura l'arco di Dressrosa?

L'avventura di Rufy è lunga, anzi lunghissima. In corso da quasi 25 anni, l'anime prodotto da Toei Animation conta oltre 1000 episodi. Il giovane pirata con il cappello di paglia ha superato indenne le sfide dell'East Blue e ha consolidato la propria ciurma nella prima parte della Rotta Maggiore, avvicinandosi ulteriormente al One Piece.

Nel Nuovo Mondo, però, è ben chiara la sfida che gli si para davanti: abbattere gli imperatori. E, per farlo, deve iniziare un lungo percorso. Gli appassionati italiani di ONE PIECE che preferiscono la serie doppiata hanno già intravisto l'inizio di questo viaggio con la saga di Punk Hazard. Ora però è il turno della saga di Dressrosa in Italia. Sarà un'avventura molto lunga che terrà impegnati gli spettatori per diverso tempo.

Da quanti episodi è composta la saga di Dressrosa di ONE PIECE? Appartenenti alla diciassettesima stagione, questi episodi partono dal numero 629, mentre il finale arriva nel numero 746. Tuttavia, nella stagione in questione e nella saga dell'anime vanno considerati anche quattro episodi filler, che portano quindi la conclusione all'episodio 750.

La saga di Dressrosa dura quindi 122 episodi, ovvero circa due anni e mezzo di trasmissione settimanale. Al momento, il doppiaggio e la trasmissione della serie sono in corso, con la distribuzione degli episodi sulle reti Mediaset che è giunta al numero 692, puntata trasmessa il 3 ottobre. Mancano quindi poco più di 50 episodi al finale italiano della saga.

Per rinfrescarvi la memoria, ecco il riassunto della saga di Donquijote Doflamingo.