ONE PIECE, quante puntate dura in totale l'arco di Wano?

L'anime di ONE PIECE ha concluso lo scontro tra Rufy e Kaido per cui la Saga di Wano è a un solo passo dalla sua fine. Ma ricordate quanto ebbe inizio questo arco narrativo? Quello che stiamo vivendo è il più lungo di tutta l'opera, ma esattamente quante puntate dura in totale l'arco di Wano nell'anime di ONE PIECE?

Era il 29 giugno del 2019 quando, dopo Whole Cake Island e il Reverie, aveva inizio l'arco narrativo che ha portato l'alleanza tra samurai, ninja, visoni e pirati a liberare la Capitale dei Fiori dalle catene imposte da Kaido e Orochi. Sono passati oltre 4 anni anni dalla trasmissione di ONE PIECE 890, episodio in cui Gatto-vipera incontra Marco per chiedere il suo aiuto, ma Wano non ha ancora ufficialmente avuto fine.

Dal momento in cui questo lungo arco narrativo ha avuto inizio sono cambiate parecchie cose, soprattutto negli ultimissimi mesi. L'anime di ONE PIECE è tornato ad avere una ending, ma soprattutto Rufy non è più lo stesso di un tempo. Forte delle numerose sconfitte subite dall'Imperatore Kaido, Cappello di Paglia è riuscito a risvegliare il suo Frutto del Diavolo. In ONE PIECE 1071 il Gear 5th fa il suo esordio, riportando il tamburo della liberazione dopo un millennio di silenzio.

Ancor più importante, TOEI Animation è riuscita ad alzare il suo livello. Nonostante la produzione a livello settimanale, ONE PIECE ha toccato vette qualitative e animazioni altissime che nemmeno alcuni dei più rinomati anime stagionali riescono a toccare. Apice del Gear 5th è stato ONE PIECE 1074, mentre altro grande tripudio è stato generato da ONE PIECE 1015, quando Rufy dichiarò di voler diventare il prossimo re dei pirati dinanzi agli Imperatori Kaido e Big Mom.

A oggi ONE PIECE ha trasmesso fino all'episodio 1078. La Saga di Wano dovrebbe concludersi entro l'episodio 1084. Dunque, dall'inizio alla fine di Wano nell'anime di ONE PIECE passano 194 episodi.