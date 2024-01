ONE PIECE: quante puntate potrebbe durare la saga di Egghead nell'anime?

Sappiamo che nel manga di ONE PIECE la saga di Egghead non è ancora conclusa ma possiamo dire che si sta avviando verso la sua fase finale. Dato che l'anime è appena cominciato, quante puntate potrebbe durare? Proviamo a capirlo assieme.

Visto che si tratta di Egghead, patria della scienza all'interno di ONE PIECE, usiamo la matematica e facciamo un calcolo a spanne con le informazioni che abbiamo. La saga di Wano è durata circa 144 capitoli, in circa quattro anni di pubblicazione. Se ci spostiamo sull'anime ci sono voluti 196 episodi per trasporre questa parte della storia, decisamente parecchi.

Al momento nel manga la saga di Egghead è a 48 capitoli circa, contando anche quelli di poco precedenti all'effettivo arrivo sull'isola. Visti gli eventi e quanto è più condensata la dispersione dei vari personaggi ci aspettiamo che il manga non arrivi ovviamente ai livelli di Wano come lunghezza, ma possa concludersi ben prima.

Al momento facendo una proporzione ci vorrebbero circa 65 episodi per i capitoli usciti di Egghead, ma visto che la saga avrà bisogno di qualche mese per concludersi possiamo ipotizzare un'ottantina di episodi dell'anime di ONE PIECE per completare questa parte di trama.

E secondo voi potrebbe essere un numero plausibile di puntate per Egghead? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco il cambio di design tra Wano e Egghead in ONE PIECE ma soprattutto ecco dove vedere in simulcast in Italia la saga di Egggead di ONE PIECE.