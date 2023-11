ONE PIECE, quante puntate durerà la saga di Egghead nell'anime?

Dopo oltre quattro anni, l'anime di ONE PIECE ha salutato Wano. Rufy è riuscito nell'impresa di sconfiggere Kaido e, proprio come promise a Momonosuke, di liberare il paese dei samurai. È ora tempo di guardare oltre. La serie animata prodotta da TOEI Animation punta il Log Pose verso Egghead!

L'anime di ONE PIECE sta per dare il via a Egghead, arco il cui nome ufficiale è quello di Saga dell'Isola del Futuro. Ma quante puntate potrebbe durare la saga di Egghead nella serie animata di ONE PIECE? Analizziamo l'adattamento.

Di recente il team di TOEI sta riuscendo ad adattare un capitolo del manga per ciascun episodio. Con l'uscita di ONE PIECE 1086 verrà adattato il capitolo 1058 del manga di Eiichiro Oda, ma questa puntata non ci porterà a Egghead. Se nel manga questa parte viene inclusa nella Saga dell'Isola del Futuro, nell'anime a quanto pare i prossimi episodi verranno ancora conteggiati come parte di Wano. Sappiamo infatti che la Saga di Egghead comincerà in ONE PIECE il 7 gennaio 2024.

Nel manga di ONE PIECE, l'arrivo a Egghead e il primo incontro con Vegapunk avviene nel capitolo 1061. Dunque, considerando che l'arco non è ancora giunto al termine e che l'anime adatta circa un capitolo a episodio, per certo la Saga di Egghead nell'anime di ONE PIECE durerà almeno 40 episodi.